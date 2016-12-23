СМИ: Российского дипломата поймали в эстонском борделе

Пресса Эстонии раздувает скандал, связанный с опубликованной сегодня информацией. Оказывается, местная полиция проводила контрольный рейд в таллинском микрорайоне Копли и наведалась в квартиру, где двое женщин нелегально оказывали посетителям интимные услуги. В квартире во время обыска был обнаружен и один клиент, на английском языке представившийся Морисом, пишет Postimees.ee. Кадры этого задержания Kanal 2 продемонстрировал в передаче Krimi.

Полицейские выяснили, что на самом деле мужчину зовут Борисом и работает он в посольстве РФ в Эстонии — после выяснения личности его отпустили. В самом посольстве факт подтвердили, но утверждают, что задержание имело место еще полтора месяца назад. «Он не являлся постоянным работником посольства, он приезжал как некий временный сотрудник. Полтора месяца назад он уехал обратно в Москву», — сообщил пресс-атташе посольства РФ в Эстонии Денис Мосюков. По данным Postimees, попавшегося в борделе дипломата зовут Борис Бодров — он временно работал в посольстве, изучая вопросы, связанные с предстоящим председательством Эстонии в Совете Евросоюза в 2018 году.