СМИ прозвали попу Кейт Мидлтон «королевской задницей»

Британские и американские СМИ приходят в восторг всякий раз, когда супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская, графиня Стратернская Кэтрин Элизабет Маунтбэттен-Виндзор, а в девичестве просто Кейт Миддлтон, появляется на людях в обтягивающей одежде. На этот случай у журналистов оказалось припасено особое словосочетание «royal rss» («королевская задница»), которым они любовно именуют довольно узкие бедра и подтянутые ягодицы матери возможного наследника британской короны.

Острословы пишут, что принцесса буквально спасла королевский генофонд, предоставив своим потомкам шанс на хорошую фигуру. «Royal ass» замечен и у ее сестры Пиппы Миддлтон, которая ведет образ светской львицы.

На днях герцогиня порадовала своих фанатов эффектной посадкой в небольшой самолет в городе Стэмфорд. На летном поле она появилась в стильном алом блейзере и черных джинсах-стрейч, которые подчеркивали стройность фигуры Кейт и ее изящные формы.

Впрочем, папарацци и ранее удавалось буквально залезть ей под юбку, так что все желающие могли насладиться и более откровенными снимками. Правда, в отличие от звезд шоу-бизнеса, которые едва ли не ежедневно вываливают в свои фотоблоги пикантные фото, Кейт специально ничего никому не показывала.

Напомним, жене второго в очереди кандидата на британскую корону герцога Кембриджского Уильяма 35 лет. Она родилась в добропорядочной семье авиадиспетчера и стюардессы из графства Беркшир. Ее предки были шахтерами, рабочими и чиновниками, но простой девушке удалось очаровать принца.

До своей свадьбы в Вестминстерском аббатстве, на которую было приглашено 1900 человек, Кейт Миддлтон успела поучиться в разных учебных заведениях Великобритании и Италии, позаниматься разными видами спорта и поработать маркетологом. Всего Уильям от знакомства с Кейт и до венчания думал девять лет, но в итоге решил связать себя узами брака с красоткой на радость подданным.