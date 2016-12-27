СМИ: Признаков пожара или взрыва на борту Ту-154 не выявлено

По результатам осмотра найденных в Черном море обломков Ту-154 признаков какого-либо взрыва или пожара на борту самолета перед его падением не выявлено. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера», — сказал источник.

Как сообщало EADaily, еще до обнаружения обломков, уже в первые часы после трагедии официальные лица отрицали возможность теракта. В частности, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сразу сказал, что причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования. Примерно то же самое позднее заявили в ФСБ — «признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, нет». Основными рабочими версиями остаются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета».