СМИ: подъем затонувших истребителей с «Адмирала Кузнецова» нецелесообразен

Подъем затонувших во время последнего похода в Средиземное море авианосца «Адмирал Кузнецов» истребителей МиГ-29К и Су-33 признан нецелесообразным. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на источники в военном ведомстве и авиапроме.

«После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной», — сказал один из источников на флоте, знакомый с ситуацией.

Он пояснил, что глубина, на которой находятся упавшие истребители, потребовала бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций. «Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы», — сказал собеседник агентства.

На единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» базируются истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27. Российский авианесущий крейсер выполнял задачи в рамках операции в Сирии с 8 ноября 2016 года. За два месяца, летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них — 117 ночью, а также 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения. Нанесено поражение более 1 тыс. объектам террористов.

В ходе выполнения задач у побережья Сирии российские силы потеряли два истребителя — Су-33 (5 декабря 2016 года) и МиГ-29К (15 ноября). По данным СМИ, первый самолет выкатился за пределы палубы, а второй не долетел до нее из-за технической неисправности. В обоих случаях летчики катапультировались и остались живы. О причинах аварий не сообщалось. Эксперты рассматривали версии ошибки пилотирования и отказ техники.