Проишествия 

СМИ назвали имя убитой в Москве адвоката

0 коментариев

Иллюстрация: om-saratov.ru

Убитая в подъезде одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве адвокат Наталья Вавилова числилась в Московской коллегии адвокатов и председателем столичной коллегии адвокатов «Дельфи», сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Ей лет сорок. Она всегда была одна. Одевалась скромно, носила пиджак, как обычный человек. У нее была до этого старенькая Volvo S90, за ней водитель приезжал», — рассказал РЕН ТВ сосед убитой.

По факту убийства и незаконного оборота оружия СКР возбудил уголовное дело, сообщает РИА Новости. По версии следствия, злоумышленник не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Одна из рассматриваемых версий преступления — профессиональная деятельность погибшей.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/27/smi-nazvali-imya-ubitoy-v-moskve-advokata

Другие новости:

wzi2km_1480048322

Дочь погибшего в ДТП вице-спикера парламента Петербурга выпала из окна

0
teg5qq_1459089726

В Италии арестован алжирец, причастный к терактам в Брюсселе

0
isvmwp_1481968563

WBC отменил титульный бой между Поветкиным и Стиверном

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *