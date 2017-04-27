СМИ назвали имя убитой в Москве адвоката

Убитая в подъезде одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве адвокат Наталья Вавилова числилась в Московской коллегии адвокатов и председателем столичной коллегии адвокатов «Дельфи», сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Ей лет сорок. Она всегда была одна. Одевалась скромно, носила пиджак, как обычный человек. У нее была до этого старенькая Volvo S90, за ней водитель приезжал», — рассказал РЕН ТВ сосед убитой.

По факту убийства и незаконного оборота оружия СКР возбудил уголовное дело, сообщает РИА Новости. По версии следствия, злоумышленник не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Одна из рассматриваемых версий преступления — профессиональная деятельность погибшей.