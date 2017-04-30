СМИ: Марин Ле Пен не пустили на завод Alteo в Провансе
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила кантон Гардан в Провансе, где расположен производящий кальцинированный глинозём завод Alteo, однако не смогла попасть на территорию предприятия. Об этом в воскресенье 30 апреля сообщает издание LCI.
По инфорации французского издания, Ле Пен хотела обсудить темы экологии, здоровья и глобализации.
По словам представителей завода, политик не уведомила о своём приезде, а предприятие по выходным закрыто.
«Мы не были предупреждены о визите кандидата, вход на завод по выходным обычно закрыт. Для обеспечения входа необходим особый протокол», — говорится в сообщении.
Ранее Ле Пен рассказала о своих планах по борьбе с терроризмом.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/smi-marin-le-pen-ne-pustili-na-zavod-alteo-v-provanse