Проишествия 

СМИ: Марин Ле Пен не пустили на завод Alteo в Провансе

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Марин Ле Пен. Фото: vesparevenge.ru

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила кантон Гардан в Провансе, где расположен производящий кальцинированный глинозём завод Alteo, однако не смогла попасть на территорию предприятия. Об этом в воскресенье 30 апреля сообщает издание LCI.

По инфорации французского издания, Ле Пен хотела обсудить темы экологии, здоровья и глобализации.

По словам представителей завода, политик не уведомила о своём приезде, а предприятие по выходным закрыто.

«Мы не были предупреждены о визите кандидата, вход на завод по выходным обычно закрыт. Для обеспечения входа необходим особый протокол», — говорится в сообщении.

Ранее Ле Пен рассказала о своих планах по борьбе с терроризмом.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/smi-marin-le-pen-ne-pustili-na-zavod-alteo-v-provanse

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