СМИ: Макаревич выгнал из «Машины времени» клавишника за поддержку Крыма

Перед гастролями «Машины времени» на Украине лидер группы Андрей Макаревич решил заменить клавишника Андрея Державина, который выступил в поддержку вступления Крыма в состав Российской Федерации. Об этом заявил журналист Айдер Муждабаев.

Впервые новость о том, что Макаревич выгнал Державина из группы, появилась еще в 2015 году и горячо обсуждалась украинскими СМИ. Менеджер «Машины времени» Антон Чернин позже разъяснил, что разногласия в коллективе начались из-за того, что Андрей Державин и директор группы Владимир Сапунов подписали письмо в поддержку политики, проводимой российским президентом. А вот Александр Кутиков поддержал Украину, приводит слова Чернина «Лайф».

Макаревич тогда опроверг информацию о расколе коллектива.

Как сообщал «Ридус», министерство культуры Украины внесло Андрея Макаревича в перечень деятелей культуры, поддержавших Украину. Этот список именуется «белым». Вошедшим в него артистам должно оказываться «максимальное содействие» в стране.