СМИ: Канада поднимала истребители на перехват российских Ту-95 над Аляской

Канадские истребители совместно с американскими ВВС сопровождали в четверг российские бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски, передает телеканал CTV со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным канала на перехват российских бомбардировщиков были подняты два истребителя CF-18. Это был первый с декабря 2014 года случай, когда истребители канадских военно-воздушных сил были подняты в воздух для сопровождения российских самолетов.

Представитель NORAD Дженнифер Стадник также сообщила, что российские бомбардировщики сопровождались американскими истребителями F-22. Она также отметила, что российские пилоты действовали «профессионально и безопасно» и не заходили в воздушное пространство США и Канады.

Напомним, российские Ту-95 четыре раза за последние четыре дня подлетали к Аляске. Минобороны объяснило эти полеты осуществлением плана воздушного патрулирования.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что знает о полетах российских бомбардировщиков Ту-95 недалеко от побережья Аляски, но отметил, что эти действия не являются чем-то необычным.