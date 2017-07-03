Проишествия 

СМИ: греческие пограничники открыли огонь по сухогрузу под флагом Турции

0 коментариев

Фото: AFP

Катера береговой охраны Греции открыли огонь по сухогрузному судну, которое шло под турецким флагом в Эгейском море. Об этом сообщил в понедельник турецкий телеканал NTV, передает ТАСС.

По его данным, в сухогруз попало порядка 40 пуль. На место происшествия был направлен катер береговой охраны Турции.

Информации о пострадавших не поступало.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/smi-grecheskie-pogranichniki-otkryli-ogon-po-suhogruzu-pod-flagom-turcii

Другие новости:

d0bu2v_1477070644

Военного прокурора «силовой операции» на Донбассе обвиняют в обогащении

0
1agi63_1490268723

В Киеве убит бывший депутат Госдумы Вороненков, сбежавший из России

0
7aj1yt_1468630804

Россия и США договорились о конкретных шагах для перемирия в Сирии

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *