СМИ: греческие пограничники открыли огонь по сухогрузу под флагом Турции

Катера береговой охраны Греции открыли огонь по сухогрузному судну, которое шло под турецким флагом в Эгейском море. Об этом сообщил в понедельник турецкий телеканал NTV, передает ТАСС.

По его данным, в сухогруз попало порядка 40 пуль. На место происшествия был направлен катер береговой охраны Турции.

Информации о пострадавших не поступало.