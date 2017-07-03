СМИ: греческие пограничники открыли огонь по сухогрузу под флагом Турции
Катера береговой охраны Греции открыли огонь по сухогрузному судну, которое шло под турецким флагом в Эгейском море. Об этом сообщил в понедельник турецкий телеканал NTV, передает ТАСС.
По его данным, в сухогруз попало порядка 40 пуль. На место происшествия был направлен катер береговой охраны Турции.
Информации о пострадавших не поступало.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/smi-grecheskie-pogranichniki-otkryli-ogon-po-suhogruzu-pod-flagom-turcii