СМИ: главный военный прокурор России подал в отставку

Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку. Об этом в сууботу 22 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Совете федерации, который также сообщил, что в среду, 26 апреля, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совфеда. «Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке», — сказал собеседник агентства. 25 апреля вопрос будет предварительно обсужден комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.

Согласно Конституции РФ, в ведении Совфеда находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора. По словам собеседника агентства, в заявлении господина Фридинского причина его ухода не указана. Источник отметил, что пока в Совфед представлений о назначении нового главного военного прокурора не поступало.

Позже председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил, что поступило заявление Сергея Фридинского об отставке по причине выхода на пенсию по выслуге лет.