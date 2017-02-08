Проишествия 

СМИ: «Гиви» был взорван в собственном кабинете в Донецке

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Михаил Толстых. Фото: rt.com

Командир батальона «Сомали» Донецкой народной республики Михаил Толстых («Гиви») погиб в результате взрыва, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах ДНР.

«В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте», — сказал источник. Он не исключил, что теракт мог быть организован Киевом в связи с «активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации».

«Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении», — сказал источник.

Как сообщало EADaily, по данным министерства обороны ДНР, теракт, унесший жизнь Михаила Толстых, произошел сегодня, 8 февраля, примерно в 6 утра. В прокуратуре ДНР заявили, что теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.

В прокуратуре также сообщали, что правоохранители ДНР «по горячим следам» вышли на предполагаемых исполнителей.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/smi-givi-byl-vzorvan-v-sobstvennom-kabinete-v-donecke

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