СМИ: ДАИШ переносит свою «столицу» из Ракки в Дейр эз-Зор

Террористическая организация ДАИШ (запрещена в России) перенесла свою так называемую столицу из Ракки в другой сирийский город — Дейр эз-Зор.

Как сообщает Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне, американские военные с помощью беспилотников наблюдают, как сотни «чиновников ДАИШ» покидают Ракку и направляются в город Меядин, расположенный вблизи Дейр эз-Зора.

При этом отмечается, что боевики не собираются сдавать Ракку без боя и сражение за город неизбежно, несмотря на то, что «правительства» террористической организации в нем уже нет.

Ранее сообщалось, что боевики ДАИШ обстреляли район Аль-Жура в сирийском городе Дейр эз-Зор, в результате чего погибли два человека, ещё 26 пострадали.

Кроме переноса столицы, руководство ДАИШ занято еще и тем, что ведет переговоры с боевыми отрядами «Аль-Каиды» о возможном альянсе. Об этом заявил вице-президент Ирака Айяд Аллауи.