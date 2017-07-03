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Смертоносная карусель: Ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35 опустошают ряды ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

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Смертоносная карусель: Ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35 опустошают ряды ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО) | Русская весна

Обнародованы новые уникальные кадры боевой работы российских ударных вертолетов, опустошающих ряды ИГИЛ в сирийской пустыне на пути из Пальмиры к г. Дейр эз-Зор.

Сирийские военкоры сняли на видео, как Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 ВКС РФ атакуют террористов в пустынных районах на востоке провинции Хомс. 

На кадрах показана так называемая боевая карусель, когда винтокрылые машины меняют друг друга и производят залпы неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по позициям боевиков.

Напомним, что Воздушно-космические силы России оказывают большую помощь правительственным войскам в истреблении банд ИГИЛ* и в наступательной операции на Дейр эз-Зор.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499104358

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