Смертоносная карусель: Ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35 опустошают ряды ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

Обнародованы новые уникальные кадры боевой работы российских ударных вертолетов, опустошающих ряды ИГИЛ в сирийской пустыне на пути из Пальмиры к г. Дейр эз-Зор.

Сирийские военкоры сняли на видео, как Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 ВКС РФ атакуют террористов в пустынных районах на востоке провинции Хомс.

На кадрах показана так называемая боевая карусель, когда винтокрылые машины меняют друг друга и производят залпы неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по позициям боевиков.

Напомним, что Воздушно-космические силы России оказывают большую помощь правительственным войскам в истреблении банд ИГИЛ* и в наступательной операции на Дейр эз-Зор.

Читайте также: Срочное заявление сирийского военного командования

*Запрещенная в РФ террористическая организация.