Смертельные задания подросткам в соцсетях давали кураторы с Украины, — СМИ

Работа новых подразделений МУРа и окружных УВД московской полиции дала первые плоды: установлены IP-адреса подстрекателей, которые в соцсетях давали детям приказы на «самоликвидацию».

Как пишет Лайф, оперативники уголовного розыска установили, что как минимум три IP-адреса, с которых были даны смертельные задания подросткам в Москве, находятся в Харьковской области.

Двоих детей, получивших приказ на «самоликвидацию» с Украины, спасти не удалось. Одна из жертв — 12-летний ребёнок, который погиб при падении из окна своего дома.

«Установлены IP-адреса, с которых «киты» давали задания. Они пробились в Харьковской области, поэтому был направлен соответствующий запрос украинским правоохранителям. Страницы, с которых раздавались задания, сразу же удалялись после «успешного» суицида подростка», — рассказал источник.

Как стало известно, подстрекатели из харьковских «групп смерти» принимали в ряды «китов» российских подростков, которые давали им «клятву верности китам».

После данной клятвы детям в соцсети «ВКонтакте» писали задания. Например, сперва сделать неглубокие порезы на руках и прислать фотографии.

Далее «киты» давали ещё порядка 50 заданий, последним из которых была «самоликвидация», то есть суицид подростка. Сейчас по всем фактам Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».