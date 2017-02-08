«Смерть без врачей»: Украина на пороге массовых увольнений медиков

Из-за повышения минимальной зарплаты медикам в условиях ограниченных бюджетов на Украине начались массовые сокращения врачей.

Людей увольняют, чтобы оптимизировать штат, причем зачастую без предупреждения и объяснения причин. Эксперты прогнозируют, что волна увольнений продолжится, а пика стоит ждать в конце февраля — начале марта.

Чаще всего увольнения сейчас наблюдаются в медучреждениях.

«Я работала медсестрой в лаборатории, после поднятия минималки у нас начались сокращения, а те, кто остался работать, выполняют фактически работу двоих сотрудников, но за одну зарплату.В трудовой написали: по собственному желанию, хотя еще осенью всех увольняли по соглашению сторон. Теперь даже если буду состоять на учете в центре занятости, то и компенсацию получить не смогу», — рассказала в беседе с журналистами одного из украинских СМИ киевлянка Юлия Красильникова.

«У нас все сами уходят. В январе только 18 человек, а остальные ждут весны и хотят ехать за границу», — пишут на медицинских форумах медсестры и фельдшеры.

В одном из роддомов Киевской области рассказали, что их собрали и объяснили: мол, из-за минимальной зарплаты придется уволить до 40% медперсонала. Чтобы избежать такого большого сокращения, предложили написать заявление на 0,75 ставки, и многие согласились, хотя все равно нескольким пришлось уйти.