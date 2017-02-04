Смело мы в бой пойдем за Трампом следом!

Сегодня самым популярным политиком в России, безусловно, является мистер Трамп. Американский флаг, вывешенный Маргаритой Симоньян после его победы на выборах, равно как и встречающая это событие аплодисментами Госдума оказались лишь первым актом. Следом в экстазе трампофилии слился почти весь российский политикум – консервативный и либеральный, системный и оппозиционный – что, конечно, является признаком глубокого нашего нездоровья.

Как ни крути, эти авансы президенту не самой дружественной нам стираны имеют все признаки старого, доброго туземного карго-культа – поклонения заокеанскому цивилизатору. Восхищение трамповской Америкой, льющее с экранов госканалов, не приводит к желанию самим стать новыми янки или занять их место. Напротив, связывается с попытками пристроиться к далеко идущим планам антиподов.

Восхищаясь намерениями нового президента США умножить рабочие места для американцев, наши трампоманы-державники съезжают со скользкой темы индустриализации в России. Равно как и призывы «осушить болото», «вернуть власть народу» вызывают возгласы восторга, лишь когда звучат из уст американского президента; ставить же подробные вопросы в отношении РФ официоз не спешит.

Вообще у российского руководства сегодня есть два варианта.

Первый – быть как Трамп. Это означает послать куда подальше кабальные международные соглашения, ввести последовательную политику протекционизма, опираться во всем на собственные силы. Трудоустраивать коренных жителей, а не мигрантов, возрождать отечественную научно-техническую базу, заставить российские деньги работать на страну (это должно сопровождаться масштабной национализацией, но такая опция в Кремле даже не рассматривается). Во внешней политике – никого не слушать, работать только на себя.

Второй – быть с Трампом. Вступить в симбиоз с американской политикой и экономикой на тех стартовых позициях, на которых наша страна находится сейчас, то есть согласиться на роль ресурсного придатка (в том числе интеллектуальных ресурсов – в виде «утечки мозгов»). Продолжать поддерживать американский госдолг в виде хранения финансовых резервов в банках США. Во внешней политике – оглядываться на старшего партнера, смотреть ему в рот, поддерживая его курс – и в Сирии, и во взаимоотношении с Китаем и Ираном.

Первый путь – сложный, по определению обречен привести к новой конфронтации с теми же Штатами вне зависимости от фамилии и цвета кожи их президента. Ибо рискнувший стать лидером неизбежно столкнется с другим лидером.

Вторая дорога куда проще. По сути это новое издание горбачевско-ельцинского подобострастия перед Западом. Тогда в качестве выдающихся представителей высшей расы рассматривали Рейгана и Тэтчер, теперь – миллиардера Дональда. И велика вероятность, что трампоманы в высоких кабинетах будут склоняться именно к нему.

Несистемная публика не отстает от официальной линии. К американскому проекту, который еще несколько месяцев назад казался русским патриотам сугубо враждебным, нынче готовы прильнуть и некоторые недавние суровые критики власти из числа сторонников Новороссии.

Так публицист Дмитрий Ольшанский пишет: «Россия практически обречена стать союзником и младшим партнером Америки – подобно многим проигравшим империям и мировым лидерам, которые входят в орбиту победителя, как голландцы с французами, присоединившиеся к англичанам, или сами англичане с немцами и японцами, перешедшие к американцам. Так будет и с нами… Один только взрыв популярности Трампа – такой, какого и не снилось прежним американским политикам ни в Прибалтике, ни в Грузии, ни на Украине – уже показывает, до какой степени русский человек хочет единства и дружбы с Америкой, а вовсе не с тошнотворными «евразийскими братьями», которых нам то и дело подпихивает пропаганда».

Что-то такое мы уже видели. В начале 90-х. Зачем нам эти ржавые базы на Кубе и нищие сербы в союзниках, если САМ в Вашингтоне жмет руку нашему дорогому Борису Николаевичу? Это же новый свет в нашем окошке, а вы все империей грезите, недотыкомки!

Поражает, насколько быстро идеи соперничества с США за мировое лидерство, вырывание своего места под солнцем сменяются россказнями про «голландцев при англичанах». И если черный властелин выглядел отталкивающе, то белый, кажись, нам в самый раз.

Голландия, конечно, неплохо живет, равно как и Сингапур или Южная Корея. Однако быть наиболее сытыми сателлитами США разрешают лишь удобным для них партнерам – небольшими государствами без внешнеполитических амбиций. Россия в ее нынешних границах хотя бы в силу своей истории с географией неизбежно будет сталкиваться с прожорливыми аппетитами мировых воротил, поэтому такой путь в нашем случае не прокатит.

Сегодня чудаки, которые вновь попытаются призвать прильнуть к Цивилизации, рассуждая о правах человека, глобальных ценностях, открытых рынках – обречены вызывать в народе блевотные позывы. Но тот же концепт, обернутый в геополитику или святорусскую духовность, отнюдь не выглядит безнадежным с позиции пропаганды. Однако последствия капитуляции перед «большим белым господином», прошу заметить, в обоих случаях одинаковые.

Андрей Песоцкий

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107559/17039/-