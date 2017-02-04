Службы безопасности Франции выясняют мотивы нападения египтянина в Лувре

Мужчина, пытавшийся осуществить нападение в парижском музее Лувр 3 февраля, является гражданином Египта, сообщили французские власти. Его имя пока не разглашается, передает ВВС.

29-летний египтянин приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе, выданной на один месяц, рассказал на пресс-конференции прокурор Франсуа Молен. Полиция прежде всего пытается выяснить, действовал ли злоумышленник в одиночку или следовал чьим-то инструкциям, добавил он.

Нападавший был серьезно ранен сотрудниками полиции. Один из полицейский получил незначительные ранения. В момент нападения в Лувре находились сотни посетителей.

Президент Франции Франсуа Олланд отметил профессионализм полицейских, давших отпор нападавшему.

По данным прокуратуры, у египтянина не было с собой удостоверения личности. Источники в службах безопасности Египта сообщили, что личность нападавшего им известна.

Предполагается, что молодой человек, прибыв во французскую столицу, поселился в 8-м округе и купил в магазине, торгующем оружием, два мачете. По словам прокурора Молена, в 10 утра по местному времени 3 февраля египтянин появился у входа в Лувр, вооруженный двумя мачете. Затем он напал на двух полицейских, выкрикивая «Аллах акбар». Те открыли огонь, нападавший был тяжело ранен, сейчас он находится в больнице под охраной.

После терактов в Париже в ноябре 2015 года многие объекты во Франции охраняются не только полицией, но и военнослужащими. В декабре 2016 года французский парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года, отмечает ВВС.