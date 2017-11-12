Слуги народа или служащие?





Российские средства массовой информации, даже не припомню сколько лет, толи по указке сверху, толи по собственной инициативе, упорно вбивают населению мысль, что чиновники, как и власти, являются слугами народа. И, похоже, они добились своего – данная формулировка всех устроила, никто даже не задумывается над её логической неувязкой. Ведь если власть – слуга народа, то народ – её господин, чего никогда не было.

Но коли это так, зачем, как попугаи, повторять глупость? Не честнее ли называть чиновников и власть просто служащими, кем они, собственно говоря, и являются?

В нашей стране, где после достопамятных событий 1991 года многие важные понятия изменили свой смысл или попросту преданы забвению, давно пора привести их в порядок.

Пора вернуть в русскую речь и замечательное понятие «служащий». В нём заключён гораздо больший смысл, чем в обычно используемых словах «сотрудник» и «работник». Работник работает, сотрудник сотрудничает, а служащий не просто работает и не просто сотрудничает. Он служит, то есть выполняет ответственное задание для общества. И в этом заключается его жизненная миссия, позволяющая человеку чувствовать себя важным звеном общего механизма государства. А у определённых служащих – выше государства. Существуют люди, служащие человечеству, миру, планете, ноосфере и даже Вселенной.

Работают чаще всего на себя. Во всяком случае, так это понимает большинство. А служат для чего-то более высокого. Для Родины, например. Но понимание своего служения полезно и для каждого человека. Он сознаёт важность своей личности и своей жизни. А это, по мнению психологов, имеет неоценимое значение для каждого из нас. Жизнь же человека, который ничему не служит, принимает сомнительную ценность, даже для него самого.

Сейчас в народной массе под службой, как правило, понимается служба в армии или силовых структурах. Иногда сюда добавляют (вспомнив) церковную службу. Но на самом деле служат все. По крайней мере, должны служить. И если представитель любой профессии будет воспринимать свою работу, как служение, наша страна далеко пойдёт.

Как-то газета «Истоки» проводила встречу с читателями в Центральной городской библиотеке. Там выступил один ветеран производства. «Почему, – спросил он, – вы никогда не пишете о тружениках, а всё о культуре да литературе?»

Но разве труженики бывают только в заводских цехах? А писатели, художники, артисты ими быть не могут?

Совершенно не важно, чем занимается человек. Главное, чтобы он относился к своей работе как к служению. В этой связи приведу очень показательный пример. Правда, из моей собственной практики. Надеюсь, мне простят нескромность.

В 80-е годы я служил всего лишь руководителем и ведущим дискотеки в Доме культуры и Парке культуры и отдыха. Перед публикой всегда выступал в отутюженном чёрном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Сотрудники мне удивлялись: «Чего ты так одеваешься, неудобно ведь? Оденься посвободнее». Я им отвечал, что это мой боевой мундир. В нём я чувствую больше ответственности. От того и работаю лучше.

Такое отношение привело к тому, что все, кто знал качество моей работы, относились ко мне с большим уважением. От уборщиц до секретарей профкомов и комитетов комсомола. Ни разу я не слышал от них, что занимаюсь несерьёзным делом. А наша дискотека в те годы была едва ли не лучшей в городе.

Думаю, в любой сфере деятельности найдётся человек, относящийся с такой или большей ответственностью к своей службе. И подобных примеров можно привести массу.

Однако всё же приходится сознаться, что победить миф о том, что власть и чиновники – слуги народа, чрезвычайно сложно. Если же восторжествует правда, и Россия из страны «слуг» и «господ» станет страной служащих, у нас появится реальный шанс изменить наше общество и жизнь каждого в нём до неузнаваемости. Именно в этом заключается формула благополучия страны.

2016 г.

Слуги народа или служащие?

Российские средства массовой информации, даже не припомню сколько лет, толи по указке сверху, толи по собственной инициативе, упорно вбивают населению мысль, что чиновники, как и власти, являются слугами народа. И, похоже, они добились своего – данная формулировка всех устроила, никто даже не задумывается над её логической неувязкой. Ведь если власть – слуга народа, то народ – её господин, чего никогда не было.

Но коли это так, зачем, как попугаи, повторять глупость? Не честнее ли называть чиновников и власть просто служащими, кем они, собственно говоря, и являются?

В нашей стране, где после достопамятных событий 1991 года многие важные понятия изменили свой смысл или попросту преданы забвению, давно пора привести их в порядок.

Пора вернуть в русскую речь и замечательное понятие «служащий». В нём заключён гораздо больший смысл, чем в обычно используемых словах «сотрудник» и «работник». Работник работает, сотрудник сотрудничает, а служащий не просто работает и не просто сотрудничает. Он служит, то есть выполняет ответственное задание для общества. И в этом заключается его жизненная миссия, позволяющая человеку чувствовать себя важным звеном общего механизма государства. А у определённых служащих – выше государства. Существуют люди, служащие человечеству, миру, планете, ноосфере и даже Вселенной.

Работают чаще всего на себя. Во всяком случае, так это понимает большинство. А служат для чего-то более высокого. Для Родины, например. Но понимание своего служения полезно и для каждого человека. Он сознаёт важность своей личности и своей жизни. А это, по мнению психологов, имеет неоценимое значение для каждого из нас. Жизнь же человека, который ничему не служит, принимает сомнительную ценность, даже для него самого.

Сейчас в народной массе под службой, как правило, понимается служба в армии или силовых структурах. Иногда сюда добавляют (вспомнив) церковную службу. Но на самом деле служат все. По крайней мере, должны служить. И если представитель любой профессии будет воспринимать свою работу, как служение, наша страна далеко пойдёт.

Как-то газета «Истоки» проводила встречу с читателями в Центральной городской библиотеке. Там выступил один ветеран производства. «Почему, – спросил он, – вы никогда не пишете о тружениках, а всё о культуре да литературе?»

Но разве труженики бывают только в заводских цехах? А писатели, художники, артисты ими быть не могут?

Совершенно не важно, чем занимается человек. Главное, чтобы он относился к своей работе как к служению. В этой связи приведу очень показательный пример. Правда, из моей собственной практики. Надеюсь, мне простят нескромность.

В 80-е годы я служил всего лишь руководителем и ведущим дискотеки в Доме культуры и Парке культуры и отдыха. Перед публикой всегда выступал в отутюженном чёрном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Сотрудники мне удивлялись: «Чего ты так одеваешься, неудобно ведь? Оденься посвободнее». Я им отвечал, что это мой боевой мундир. В нём я чувствую больше ответственности. От того и работаю лучше.

Такое отношение привело к тому, что все, кто знал качество моей работы, относились ко мне с большим уважением. От уборщиц до секретарей профкомов и комитетов комсомола. Ни разу я не слышал от них, что занимаюсь несерьёзным делом. А наша дискотека в те годы была едва ли не лучшей в городе.

Думаю, в любой сфере деятельности найдётся человек, относящийся с такой или большей ответственностью к своей службе. И подобных примеров можно привести массу.

Однако всё же приходится сознаться, что победить миф о том, что власть и чиновники – слуги народа, чрезвычайно сложно. Если же восторжествует правда, и Россия из страны «слуг» и «господ» станет страной служащих, у нас появится реальный шанс изменить наше общество и жизнь каждого в нём до неузнаваемости. Именно в этом заключается формула благополучия страны.

2016 г.

Слуги народа или служащие?

Российские средства массовой информации, даже не припомню сколько лет, толи по указке сверху, толи по собственной инициативе, упорно вбивают населению мысль, что чиновники, как и власти, являются слугами народа. И, похоже, они добились своего – данная формулировка всех устроила, никто даже не задумывается над её логической неувязкой. Ведь если власть – слуга народа, то народ – её господин, чего никогда не было.

Но коли это так, зачем, как попугаи, повторять глупость? Не честнее ли называть чиновников и власть просто служащими, кем они, собственно говоря, и являются?

В нашей стране, где после достопамятных событий 1991 года многие важные понятия изменили свой смысл или попросту преданы забвению, давно пора привести их в порядок.

Пора вернуть в русскую речь и замечательное понятие «служащий». В нём заключён гораздо больший смысл, чем в обычно используемых словах «сотрудник» и «работник». Работник работает, сотрудник сотрудничает, а служащий не просто работает и не просто сотрудничает. Он служит, то есть выполняет ответственное задание для общества. И в этом заключается его жизненная миссия, позволяющая человеку чувствовать себя важным звеном общего механизма государства. А у определённых служащих – выше государства. Существуют люди, служащие человечеству, миру, планете, ноосфере и даже Вселенной.

Работают чаще всего на себя. Во всяком случае, так это понимает большинство. А служат для чего-то более высокого. Для Родины, например. Но понимание своего служения полезно и для каждого человека. Он сознаёт важность своей личности и своей жизни. А это, по мнению психологов, имеет неоценимое значение для каждого из нас. Жизнь же человека, который ничему не служит, принимает сомнительную ценность, даже для него самого.

Сейчас в народной массе под службой, как правило, понимается служба в армии или силовых структурах. Иногда сюда добавляют (вспомнив) церковную службу. Но на самом деле служат все. По крайней мере, должны служить. И если представитель любой профессии будет воспринимать свою работу, как служение, наша страна далеко пойдёт.

Как-то газета «Истоки» проводила встречу с читателями в Центральной городской библиотеке. Там выступил один ветеран производства. «Почему, – спросил он, – вы никогда не пишете о тружениках, а всё о культуре да литературе?»

Но разве труженики бывают только в заводских цехах? А писатели, художники, артисты ими быть не могут?

Совершенно не важно, чем занимается человек. Главное, чтобы он относился к своей работе как к служению. В этой связи приведу очень показательный пример. Правда, из моей собственной практики. Надеюсь, мне простят нескромность.

В 80-е годы я служил всего лишь руководителем и ведущим дискотеки в Доме культуры и Парке культуры и отдыха. Перед публикой всегда выступал в отутюженном чёрном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Сотрудники мне удивлялись: «Чего ты так одеваешься, неудобно ведь? Оденься посвободнее». Я им отвечал, что это мой боевой мундир. В нём я чувствую больше ответственности. От того и работаю лучше.

Такое отношение привело к тому, что все, кто знал качество моей работы, относились ко мне с большим уважением. От уборщиц до секретарей профкомов и комитетов комсомола. Ни разу я не слышал от них, что занимаюсь несерьёзным делом. А наша дискотека в те годы была едва ли не лучшей в городе.

Думаю, в любой сфере деятельности найдётся человек, относящийся с такой или большей ответственностью к своей службе. И подобных примеров можно привести массу.

Однако всё же приходится сознаться, что победить миф о том, что власть и чиновники – слуги народа, чрезвычайно сложно. Если же восторжествует правда, и Россия из страны «слуг» и «господ» станет страной служащих, у нас появится реальный шанс изменить наше общество и жизнь каждого в нём до неузнаваемости. Именно в этом заключается формула благополучия страны.

2016 г.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110796/21291/-