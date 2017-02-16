Сложные времена наступили, друзья мои — стали известны детали беседы Маккейна с пранкерами

Российские пранкеры «Вован» и «Лексус» поделились подробностями телефонного разговора с сенатором Джоном Маккейном, с которым они общались от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Главный акцент в «переговорах» пранкеры сделали на анализе ситуации с антироссийскими санкциями. Впрочем, сам Маккейн всячески заверил «Гройсмана» в том, что намерен сделать все возможное для того, чтобы санкции сохранить.

«Мой друг, я не перестану работать, я буду делать всё, что могу. Я был бы рад предсказать действия Трампа. Но то, что он после вступления в должность ничего не сказал по поводу санкций, даёт нам небольшой повод для оптимизма», — заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что с приходом Трампа в конгрессе наступили непростые времена, а потому предсказать развитие ситуации он не в силах.

«Тот факт, что Трамп, когда вступил в должность, ничего не сказал по поводу санкций, даёт нам небольшую надежду на лучше. Но это самые трудные времена за всю мою карьеру», — откровенно признался Джон Маккейн.

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Говоря о пролонгации санкций против России, сенатор дал понять, что госсекретарь Рекс Тиллерсон сейчас занимает осторожную позицию из-за процесса его утверждения в сенате. Вместе с тем, дал понять, что украинская власть может рассчитывать на поддержку в части антироссийских санкций на главу Пентагона генерала Мэттиса, который, по словам Маккейна, «очень влиятелен».

Не обошлось и без присущих пранкерам абсурдных розыгрышей. В частности, Вован и Лексус обратили внимание сенатора на потенциальную угрозу США со стороны «российских хакеров» Абырвалга и Славика, которые, якобы, замышляют недоброе из-за того, что попали под санкции экс-президента США Барака Обамы.

«Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду, конечно, с осторожностью следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности. Спасибо, сэр, жду встречи с вами. Мы выиграем эту битву», — сердечно поблагодарил «Гройсмана» Маккейн.

Судя по всему, сенатор до самого окончания разговора так и не понял, что его разыграли. Потому что за чистую монету принял и предупреждение пранкеров о готовящемся из России на него «компромату». Дескать, Кремль намерен сделать «вброс» о том, что Маккейн — агент российских спецслужб и был ими завербован еще во время Вьетнамской войны.

«Я буду ждать этого. Спасибо, премьер-министр, я буду ждать публикации о том, как мои мозги промыли наши северо-вьетнамские друзья. Спасибо, премьер-министр. На самом деле, мне очень интересно узнать об этом. Может, ваш посол расскажет мне больше деталей?» — разоткровенничался сенатор.

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Остается ждать, о чем российские пранкеры общались сенатором Линдси Грэм и лидером большинства республиканцев в Конгрессе Митчем Макконнеллом. Ранее Вован и Лексус сообщали, что с ними «украинский премьер» также имел плодотворную беседу.