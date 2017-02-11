Словаки в ярости от переброски военной техники НАТО (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе жители восточнословацкого города Сабинов здорово понервничали, став свидетелями переброски большого количества военной техники железнодорожными составами. Местные жители возмущены и уже называют происходящее «оккупацией».

Отметим, что город расположен всего в 100 км от границы с Украиной.

В Министерстве обороны Словакии сообщили, что речь идет о переброске техники, которая связана с международными учениями НАТО. В заявлении ведомства сказано, что в период с 7 по 12 февраля в приграничных областях страны должны пройти 6 поездов с военной техникой, еще 22 перевозки будут осуществлены по автострадам.

Словаки возмущаются и задают справедливые вопросы, чем обусловлена необходимость таких масштабных учений.

«Это август 1968 года на западный лад», — пишут в соцсетях, проводя параллели со вводом войск Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию.

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