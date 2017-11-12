Слепаков жестко ответил на скандальную статью Сапрыкина о Задорнове

Звезда Comedy Club, автор юмористических песен Семен Слепаков остро отреагировал на статью Юрия Сапрыкина об ушедшем из жизни писателе-сатирике Михаиле Задорнове. Бард заявил, что журналист, раскритиковавший умершего, вряд ли способен понять его шутки.

Сапрыкин назвал Задорнова автором одной темы.

Его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от «выезда в загранпоездку». 100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят, пишет журналист.

По его словам, Задорнова восхищала «русская смекалочка», а американцы, фанатично следующие инструкциям, в его творчестве выглядели туповатыми («воо дураки-то»).

А в заключение Сапрыкин вспоминает одну из старых шуток писателя. «Как пациент психбольницы представляет, что проходит собеседование в разведчики: «Вы владеете языком? — В совершенстве! — Будете наклеивать марки на конверты!» По мнению автора статьи, зарисовка очень похожа на краткое резюме всех «геополитических изысканий» Задорнова.

На странице в Facebook Семен Слепаков похвалил Сапрыкина за оперативность.

Молодец. Во-первых, оперативно. Во-вторых, хлестко, жестко и содержательно. Без всяких там соплей. Умер? Ну, на — лови!

«Я не являюсь поклонником творчества Михаила Задорнова и никогда не участвовал в интернетовской полемике, но, как человек, занимающийся юмором, решил написать несколько строк, — продолжил автор песен. — Во-первых, Задорнов был реально крутым сатириком. Его концерты были событием, собиравшим у экранов всю страну и еще лет восемь назад, на сотом повторе, давали нефиговые рейтинги каналу Рен-ТВ. Он не был пошлым. Он был остроумным. У него была крутейшая подача. Он написал огромное количество качественного материала. Он очень сильно отличался от своих коллег-юмористов, чьих имен не буду произносить всуе».

Слепаков считает, что на самом деле Задорнов троллил не американцев, а россиян — просто делал это так, чтобы нам не было обидно.

«Американцам, конечно, тоже доставалось — тут Задорнов опять Сапрыкину не угодил — Америку же вообще трогать нельзя — это же священная корова, наша путеводная звезда», — иронизирует бард.

Юморист подчеркнул, что Задорнов критиковал Запад в 90-х годах, когда Россия «страшно хотела» дружить с американцами, а они «весело … нам на голову».

«Может быть, не из-за таких, как Задорнов у нас проблемы, а из-за того, что мы совсем не ценим того, что у нас появляется? Это же часть нашей культуры, как-никак. Не Гоголь, конечно, но рупор эпохи. Я как-то с трудом себе представляю, чтобы после смерти Джорджа Карлина в Америке вышла о нем подобная статья. Радует лишь то, что после смерти Юрия Сапрыкина вообще никакой статьи не выйдет, если он, конечно, не совершит самоподрыв в людном месте. Не дай Бог. Прошу прощения за резкость», — заключил Слепаков.

Пост вызвал бурную реакцию пользователей Facebook. Комментаторы разделились на два лагеря: одни принялись вспоминать неудачные шутки Задорнова и обвинять Слепакова в глупости.

Другие поблагодарили Слепакова за защиту умершего писателя.

Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер вечером 9 ноября. Последний год он лечился от опухоли мозга. По словам певца Иосифа Кобзона, у артиста были поражены оба полушария. За несколько дней до смерти Задорнов исповедался и соборовался.