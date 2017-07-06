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Следователь украинской полиции, занимавшаяся делом боевиков «Айдара», перешла на сторону ЛНР (ВИДЕО)

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Следователь украинской полиции, занимавшаяся делом боевиков «Айдара», перешла на сторону ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

Старший следователь по особо важным делам Национальной Полиции Украины, подполковник Галина Сабова, побоявшись расправы, уволилась из правоохранительных органов и перешла на сторону Луганской Народной Республики. 

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Сабова пояснила, что с начала боевых действий на Донбассе была вынуждена по семейным обстоятельствам покинуть Луганск и переехать в Харьков, где занималась расследованием экономических и должностных преступлений. 

Находясь в составе следственной группы, вела расследование одного из резонансных дел, связанных с особо тяжкими преступлениями, совершенными боевиками карательного батальона «Айдар» на территории н. п.Северодонецк и Старобельск.

Сабова также отметила, что в целях безопасности расследование велось в Харькове. Правоохранители опасались, что оставшиеся на свободе боевики «Айдара» пойдут на штурм здания отдела нацполиции.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499355633

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