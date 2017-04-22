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«Скромный, напуганный музыкант», — пранкер Лексус рассказал, как заставил извиниться Скрипку

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«Скромный, напуганный музыкант», — пранкер Лексус рассказал, как заставил извиниться Скрипку | Русская весна

Пранкеры Вован и Лексус решили разобраться в скандальной ситуации, возникшей вокруг лидера украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки из-за его слов о «гетто для русскоязычных».

Как сообщил Лайф, они позвонили музыканту от имени главы украинского МВД Арсена Авакова.

— Разыграть было легко, он в принципе такой скромный, напуганный музыкант, который не хочет делать резких заявлений. Он боялся этого разговора, поэтому было легко общаться, — рассказывает Лексус.

— Я уверен, он не хотел ни перед кем извиняться, только перед министром, понимал, что его могут наказать, и поэтому он на русском языке и говорил с ним.

По словам пранкера, в ходе беседы Скрипка пытался всячески себя оправдать.

— Я уверен, он был неискренен в своих словах, потому что всё это делалось под нажимом, также известно, что он очень часто отказывается от своих слов. Просто хотелось скандал свести к минимуму.

— Он сейчас ведёт себя абсурднее, чем даже Юрий Лоза, из-за того, что всё время приходится оправдываться. Олег Скрипка — это украинская версия Юрия Лозы.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492876042

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