СКР завел дело в связи с гибелью жителей Донецка при обстрелах ВСУ

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мирных жителей при артиллерийских обстрелах Донецка подконтрольных Киеву военными 1−3 февраля. Об этом сообщила и.о. главы управления по взаимодействию со СМИ СК Светлана Петренко.

Также возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», говорится в пресс-релизе. По версии следствия, с 1 по 3 февраля украинские силовики провели артиллерийский обстрел нескольких районов Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка. В результате трое местных жителей погибли, еще 15 были ранены. Также повреждены не менее 60 жилых домов и других объектов.

В СК подчеркнули, что украинские военные нарушили несколько пунктов минских договоренностей, Конвенции о правах ребенка, а также Женевской конвенции. Петренко добавила, что российские следователи продолжат документировать все факты преступлений в Донбассе, и эти материалы могут послужить доказательствами в любом судебном процессе по этим событиям.

«Без сомнения, о нынешней неоправданной агрессии украинских военнослужащих народ Донбасса вряд ли забудет. Будут помнить о своих ошибках и те, кто сейчас убивает мирное население и разрушает собственную страну», — добавила она.

Как сообщало EADaily, вечером 2 февраля украинская армия начала массированный обстрел ДНР. По состоянию на утро 3 февраля в Донецке обстрелом со стороны ВСУ убиты двое мирных жителей в Калининском районе, еще 13 ранены, в том числе двое детей возраста до 10 лет.