СКР: ВСУ использовали на Донбассе оружие массового поражения

Вооруженные силы Украины использовали оружие массового поражения на юго-востоке Украины. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

«В рамках расследования уголовного дела о событиях на юго-востоке Украины оперативным путем получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения — тактических ракетных комплексов „Точка-У“ против мирного населения в ходе вооруженного конфликта. Следователями СК России процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов „Точка-У“ по населенным пунктам Луганской области: в Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейный Луганска», — сообщила Петренко.

По имеющимся у следствия данным, украинские военные применяли против мирного населения Донбасса ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами. «Осколочно-фугасная головная часть сосредоточенного действия при подрыве образует до 14,5 тыс. осколков на площади поражения 2−3 га. Ракета, оснащенная кассетной головной частью, обеспечивает поражение живой силы и небронированной техники на открытой местности площадью от 3,5 га до 7 га, образуя до 15,8 тыс. осколков», — сказала представитель СКР.

«Безусловно, такое вооружение можно отнести к оружию массового поражения, обладающему крайне высокой поражающей способностью на большой площади. Оно предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия», — отметила Петренко.

«Украинские военнослужащие действовали в нарушение Минских соглашений, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949 год) и дополнительного протокола к ней», — отметила Светлана Петренко. Использование такого оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры Юго-Востока Украины, добавила представитель СКР.