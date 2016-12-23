СКР установит виновных взрыва газа у станции метро «Коломенская» в Москве

Взрыв газа (видео) у метро «Коломенская» в Москве следователи квалифицируют, как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Как сообщили в СКР, по данному факту уже возбуждено и расследуется уголовное дело.

По предварительным данным следствия, при проведении ремонтных работ произошло повреждение газового баллона с последующим воспламенением. «Следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил при ведении строительных работ. Назначены необходимые судебные экспертизы», — говорят следователи.

Они отмечают, что в результате происшествия пострадали шесть человек, четверо из которых госпитализированы.

ТАСС со ссылкой на свои источники в медицинских кругах столицы сообщает, что при взрыве пострадали восемь человек, пять из них находятся в больницах, троим была оказана помощь на месте.

Тем временем, как сообщают «Вести», начальство метрополитена заявило, что в ближайшее время из произошедшего будут сделаны самые серьезные выводы. «Мы приступили к проверке организации. Она на данный момент отстранена от всех работ, которые выполняла в московском метрополитене. По итогам проверки мы примем решение о возможности ее дальнейшей работы по ремонту объектов московского метрополитена», — рассказал руководитель столичной подземки Дмитрий Пегов.

РЕН ТВ отмечает, что строительные работы на основании договора подряда производит ООО «РОСТ-Е». Согласно открытым данным, эта компания в последнее время весьма успешно выигрывала конкурсы на выполнение работ по благоустройству вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним.