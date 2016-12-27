Проишествия 

СКР: У следствия появилась запись взлета и падения Ту-154, есть очевидцы

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Светлана Петренко

Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море, — сказала она. — Помимо этой видеозаписи, изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами».

Потерпевшими по делу о крушении самолета уже признаны более 90 человек. Она также отметила, что «для организации социальных и страховых выплат в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета».

Как сообщало EADaily, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в море рано утром 25 декабря — через несколько минут после того, как вылетел из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с Новым годом российскую авиагруппу ВКС.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/27/skr-u-sledstviya-poyavilas-zapis-vzleta-i-padeniya-tu-154-est-ochevidcy

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