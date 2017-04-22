СКР опроверг связь напавшего на УФСБ в Хабаровске неонациста с террористами

Молодой человек, который напал на сотрудников УФСБ в Хабаровске, был неонацистом, и нет оснований полагать, что он как-то был связан с международным терроризмом. Об этом заявили в Следственном комитете России.

«Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующего ненависть к людям иных национальностей. При этом у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление», — говорят следователи.

Ранее исследовательская организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов, сообщила, что появились сообщения о причастности молодого человека, стрелявшего в Хабаровске, к ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ, запрещена в России).

EADaily ранее сообщало, что стрельбу в Хабаровске устроил А. В. Конев, 1999 года рождения. Вчера в 17:02 по местному времени (09:02 мск) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. В результате погибли сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен. Нападавший уничтожен.