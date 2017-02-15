СКР: Бывший вице-премьер Крыма задержан за взятку

Бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает сайт СКР.

Уточняется, что задержанного подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки через посредника в особо крупном размере» УК РФ». По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть ранее оговоренной взятки в 27 млн рублей. За эти деньги, как предполагается, чиновник обещал способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении муниципального контракта.

Посредник в получении взятки также задержан, отметили в СКР.

Фамилию подозреваемого экс-чиновника в Следственном комитете не называют, однако эксперты склоняются к мысли, что это Олег Казурин, который был главой департамента городского хозяйства Севастополя, а в январе 2016 ушел в Крым на повышение. Казурин курировал отрасль ЖКХ, транспорт и строительство, а также мероприятия в рамках ФЦП. До работы на посту главы департамента городского хозяйства Севастополя Казурин руководил подмосковным предприятием Солнечногорского филиала компании «Славянка». Некоторое время был и.о. главы Крыма — замещал Сергея Аксенова на период отпуска. В декабре 2016 был уволен «за невыполнение поставленных перед ним задач».