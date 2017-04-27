«Скотина тупая!»: Веллер бросил микрофон и кружку в ведущую «Эха Москвы» (ВИДЕО)
Известный российский писатель Михаил Веллер в эфире «Эха Москвы» после перепалки с ведущей Ольгой Бычковой запустил в нее микрофоном и кружкой.
Веллеру не понравилось, что ведущая пыталась задавать ему вопросы.
«Лучшее, что вы можете сделать — это меня не перебивать», — сказал он Бычковой, но вновь был прерван репликой.
Тогда писатель швырнул в ведущую микрофон, после чего плеснул в нее чаем из кружки, а потом швырнул и кружку.
Затем Веллер назвал Бычкову «тупой скотиной» и покинул студию.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493312668