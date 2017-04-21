Скоро май
Скоро май. Зима минула.
Распоясалась река:
Льду, со скрежетом и гулом,
Вопреки благим посулам,
Мнёт шершавые бока.
Скоро май. В ударе птицы –
Заливаются с утра…
К воробьям, щеглам, синицам
Прибыл хор из-за границы –
Музыкальны вечера!
Скоро май. Чего же грустно?
От того, что, напоказ,
Луч закатный безыскусно,
Беззастенчиво и гнусно
Вызвал грусть любимых глаз.
Скоро май. Все вёсны мира
Я сменяю, хоть сейчас,
И отдам в придачу лиру,
Боевую к ней рапиру
За улыбку милых глаз.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/109829/18245/-