Россия 

Скоро май

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Скоро май. Зима минула.

Распоясалась река:

Льду, со скрежетом и гулом,

 

Вопреки благим посулам,

Мнёт шершавые бока.

 

Скоро май. В ударе птицы –

Заливаются с утра…

К воробьям, щеглам, синицам

Прибыл хор из-за границы –

Музыкальны вечера!

 

Скоро май. Чего же грустно?

От того, что, напоказ,

Луч закатный безыскусно,

Беззастенчиво и гнусно

Вызвал грусть любимых глаз.

 

Скоро май. Все вёсны мира

Я сменяю, хоть сейчас,

И отдам в придачу лиру,

Боевую к ней рапиру

За улыбку милых глаз.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109829/18245/-

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