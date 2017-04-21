Скоро май. Зима минула.

Распоясалась река:

Льду, со скрежетом и гулом,

Вопреки благим посулам,

Мнёт шершавые бока.

Скоро май. В ударе птицы –

Заливаются с утра…

К воробьям, щеглам, синицам

Прибыл хор из-за границы –

Музыкальны вечера!

Скоро май. Чего же грустно?

От того, что, напоказ,

Луч закатный безыскусно,

Беззастенчиво и гнусно

Вызвал грусть любимых глаз.

Скоро май. Все вёсны мира

Я сменяю, хоть сейчас,

И отдам в придачу лиру,

Боевую к ней рапиру

За улыбку милых глаз.