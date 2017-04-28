Скоро главный праздник

Ниже представлены два символа, размещённые на двух официальных (!) сайтах акции «Бессмертный полк». На первом в центре красной звезды вместо серпа и молота изображён мужчина в шлеме и с крестом-мечом, который поражает рептилоида. Для наглядности предлагаю представить тот же самый выверт, просто поменять полярность. Коммунист Сталин даёт в 1937 году задание режиссёру Эйзенштейну снять патриотический фильм «Александр Невский». Дружина Невского бегает по льду озера в кожанках и стреляет немчуру из маузеров.

Ниже представлены два символа, размещённые на двух официальных (!) сайтах акции «Бессмертный полк». На первом в центре красной звезды вместо серпа и молота изображён мужчина в шлеме и с крестом-мечом, который поражает рептилоида. Для наглядности предлагаю представить тот же самый выверт, просто поменять полярность. Коммунист Сталин даёт в 1937 году задание режиссёру Эйзенштейну снять патриотический фильм «Александр Невский». Дружина Невского бегает по льду озера в кожанках и стреляет немчуру из маузеров.