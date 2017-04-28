Россия 

Скоро главный праздник

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Мы в том году смеялись над выходкой г-жи Поклонской, а на деле она побеждает.


Ниже представлены два символа, размещённые на двух официальных (!) сайтах акции «Бессмертный полк». На первом в центре красной звезды вместо серпа и молота изображён мужчина в шлеме и с крестом-мечом, который поражает рептилоида. Для наглядности предлагаю представить тот же самый выверт, просто поменять полярность. Коммунист Сталин даёт в 1937 году задание режиссёру Эйзенштейну снять патриотический фильм «Александр Невский». Дружина Невского бегает по льду озера в кожанках и стреляет немчуру из маузеров.


На втором вместо серпа и молота на звезде изображён грустный журавль. Главная интонация — грусть-печаль, скорбь. Это уже практически День памяти, отмечаемый странами-пораженцами (Германией и присными) 8 мая.


От «Бессмертного полка» не отстают и другие организации. Церковь подсуетилась: например, в нашем городе на вечер 8 мая назначен заупокойный крестный ход. По сути, тот же день скорби. На кассе супермаркета Billa предлагается принять участие в некоей акции: купить две красных гвоздички и повесить себе на лацкан пиджака. По форме практически неотличимо от тех же европейских «скорбящих» двух красных маков. Ну, только с местной спецификой: у нас гвоздички более в ходу. Про стыдливо задрапированный Мавзолей и говорить надоело…


Таким образом, десоветизация и декоммунизация мчится по стране на полных парах. Враги окружили и действуют исключительно настойчиво. Ещё совсем немного, и главный и последний праздник великой страны окончательно превратится в попурри на тему Сказок венского леса. Торопитесь застать Праздник таким, каким он должен быть. До окончательного поражения Советского Союза осталось совсем немного. Дальше у нас будет маленькая уютная Латвия…

 
 
 

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110169/18332/-

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