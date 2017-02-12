Проишествия 

Скончался японский писатель и художник ​Дзиро Танигути

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Дзиро Танигути. Фото: livreshebdo.fr

Японский автор манги ​Дзиро Танигути скончался на 70-м году жизни. Об этом в Facebook сообщило французское издательство комиксов и детских книг Casterman, с которым сотрудничал художник.

Танигути родился в 1947 году. Он начал свою карьеру в качестве помощника художника и писателя Кадзуо Камимуры (автор манги «Госпожа Кровавый Снег»).

Танигути создал такие произведения, как «Икар», «Земля обетованная», «Бэнкэй в Нью-Йорке», «Уход за псом» и «Далеко-неподалеку». По последней манге в 2010 году был снят французский фильм «Далеко по соседству». Танигути также выступил сценаристом телевизионного сериала «Одинокий гурман» (Kodoku no Gurume).

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/skonchalsya-yaponskiy-pisatel-i-hudozhnik-dziro-taniguti

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