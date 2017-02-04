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Скончался народный артист Георгий Тараторкин

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Скончался народный артист Георгий Тараторкин | Русская весна

Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом 4 февраля сообщил театр им. Моссовета, где артист служил более 40 лет.

В пресс-службе театра уточнили, что прощание с артистом, скорее всего, пройдет в понедельник, 6 февраля.

Георгий Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде. В 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе, с 1974 года служил в театре им. Моссовета.

Артист сыграл более чем в 30 фильмах, среди которых «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк», «Умирать не страшно». Наибольшую известность принесла ему роль Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания».

Скончался народный артист Георгий Тараторкин | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486198419

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