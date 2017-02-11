Украина 

Скончался начальник Национального университета обороны Украины

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Скончался начальник Национального университета обороны Украины | Русская весна

Сегодня в 10:55 скончался бывший первый заместитель генерального штаба ВСУ, начальник Национального университета обороны Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев.

По информации советника президента Украины, волонтера «АТО» Юрия Бирюкова, причиной смерти Воробьева стал сердечный приступ.

«Он провел в АТО много больше, чем многие и многие. Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. И умер. Сердце», — сообщил он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486818030

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