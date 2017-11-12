Сколько военных ВСУ и СБУ перешли на сторону России: опубликованы шокирующие цифры (ДОКУМЕНТЫ)

По официальным данным СБУ и минобороны Украины, 10879 СБУшников и ВСУшников перешли на сторону Российской Федерации в 2014-м году.

ВСУ

После присоединения Крыма к России на Украину переехали лишь 3991 из 13468 военных ВСУ, проходивших службу на полуострове. Таким образом остальные солдаты и офицеры перешли на сторону России.

Такие данные фигурируют в ответе министерства обороны Украины на запрос скандально известного украинского нардепа по прозвищу «Потерь Нет» Дмитрия Тымчука, передаёт «Крым. Реалии».

«Сообщаем, что на 1 марта 2014 в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Украины, дислоцированных на территории АР Крым, проходили службу 13 468 военнослужащих, из них: офицерского состава — 4637 человек, рядового, сержантского и старшинского состава — 8831 человек. На материковую часть Украины прибыл 3991 военнослужащий, из них: офицерского состава — 1649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава — 2342 человек», — указано в документе (смотрите скрин ниже).

СБУ

После событий в Крыму в 2014 году на Украину переехали всего лишь 217 из 1619 сотрудников Службы безопасности Украины.

Такие цифры указаны в ответе СБУ на запрос нардепа Тымчука, также пишет издание «Крым. Реалии».

«Сообщаем, что на 01.03.2014 в подразделениях, органах, заведениях и учреждениях Службы безопасности Украины, которые дислоцировались на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, приходили военную службу 1619 военнослужащих.

После оккупации Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь на материковую часть Украины прибыло 217 военнослужащих, в том числе офицеров — 210, военнослужащих по контракту лиц сержантского и старшинского состава — 7», — говорится в официальном документе.

Таким образом, официальные данные СБУ и минобороны Украины свидетельствют о том, что 10879 СБУшников и ВСУшников перешли на сторону Российской Федерации в 2014-м году.

Ранее заместитель главы крымско-татарского Меджлиса* Ильми Умеров заявил, что сотрудники СБУ и милиции в Крыму оказались «предателями» на 100%, военнослужащие — на 80%, прокуратура — на 70%.

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*Запрещённая в РФ экстремистская организация