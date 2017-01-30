Сказала золотая рыбка: «Денег нет, но ты держись»

Опечалился Председатель – где деньги-то взять? Медицину уже обокрал до того, что та теперь на ладан дышит, стала не операбельна. У пенсионеров опасно – всё-таки это единственная в стране сила способная сопротивляться властям, пусть и от отчаяния. Кто подскажет? У всяких «кудриных» квалификация такая же, как и у самого Председателя – никакая. Эти не подскажут. Надо помочь Председателю.

Самый верный источник резинового бюджета – сокращение иррациональных затрат. А их у нас вагон и большая тележка. Воровских же – вообще не меряно. Без всякого ущерба для страны, а порой и с пользой для неё можно ликвидировать не менее сотни дорогостоящих контор. Например, Думу, Совет Федерации, МЧС, Антимонопольную контору, Президентскую.

Вот зачем Председателю Дума. Эта откровенно демагогическая контора. Замени блатную синекуру: Совет Федерации и Госдуму, одной организацией – Госсоветом. Набери туда по три представителя от каждой губернии: Губернатор, Сенатор, Директоратор. Пусть заседают. Поочерёдно в разных губерниях. Два раза в год, весной и осенью, по десять дней. А весь год пусть работают у себя в губерниях.

Опять же антинародные суды. Сделать их справедливыми, понятно, Председателю не по плечу. Но провести небольшую модернизацию, по силам. Для начала надо выгнать Председателя Верхсуда. Именно при нём суды стали окончательно антинародными. Разогнать Конституционный и всякие другие суды. Полностью заменить состав Верховного Суда, как не оправдавший доверия, народного, конечно. Верховный Суд, Военный Суд, Губернские суды. С широкой практикой выездных заседаний. И значимо повышенной реальной ответственностью судей. Никаких других судов быть не должно. Экономию от ликвидации рай- и гор- судов направить на укрепление губернских судов.

Не может быть государства без Правительства. Вот его и оставить. А Президентскую структуру ликвидировать за вредностью. Высший законодательный орган – Госсовет, во главе с Председателем. Выбирается на каждую сессию. Руководителем исполнительной власти является Председатель Правительства. Экономия на президентских структурах значимая. Сегодня неизвестно кого повесить за бардак в экономике: Президента или Премьера. А тут страной будет рулить один Председатель Правительства, его и пороть.

Тут надо бы понять, что Председатель ведёт вредительскую политику ослабления рубля. Взять лист бумаги, карандаш и записать всех, кто советует не укреплять рубль. Вот тебе и готовый список вредителей. Или дураков, как им нравится. Слабый рубль заставляет бесконечно повышать зарплату всем трудящимся, ещё больше ослабляя рубль. Укрепить рубль и денег будет хватать. Выгнать доллар из оборота, не принимать никаких бумаг, где цифры в долларах. Ввести волевым порядком – за доллар 20 рублей и исчезнут проблемы с повышением пенсий.

Установить предельный доход гражданина России суммой в 90 тысяч рублей. Поймали на превышении – конфискация излишков, плюс штраф. При повторении штраф растёт.

Вообще штрафы (1000 руб.) должны стать массовым видом воспитания законопослушания. Казна лопнет от денег. Только в тернете ежегодно миллионы нарушений. Собирай деньги – не хочу.

Вернуть народу спорт. Выгнать всех иностранцев из отечественного спорта. Вернуть народу футбол.

Приютить не тех, кто знает экономику, это бесполезные люди, а тех, кто понимает её. Может кому-то из нас удастся объяснить Председателю, что налог на прибыль может быть и 100%. Здесь и сейчас лучший налог на прибыль 90%. Ввести 90%-ный налог на прибыль с одновременной отменой всех сложных и просто дурных налогов. Всё развитие экономики должно идти за счёт кредита, а не прибыли. Платежи за кредит из дохода. При стоимости кредита свыше 5% превышение конфискуется и добавляется штраф. При наглости штраф увеличивается. Это приведёт к снижению внутренних цен на газ и нефть в разы, что позитивно скажется на экономике страны.

Если в экономике страны не используется копейка, значит в ней что-то неладно, а если, как у нас, минимальной деньгой является 10 рублей, то надо повесить банкира, финансиста, экономиста, а Председателю застрелиться, ибо так не понимать экономику просто нельзя. Это самый объективный показатель.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/16940/-