Скандальный журналист, ведущий украинских политических ТВ-шоу Матвей Ганапольский пообещал российскому писателю Захару Прилепину «пулю в люб».

Такое заявление Ганапольский сделал, узнав, что Прилепин стал заместителем командира батальона по работе с личным составом в Армии ДНР.

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«Не хочу исследовать восторженных тараканов, оккупировавших голову “хранителя украинства” Прилепина, ибо он фашист по сути, по душе — Нюрнберг исследовал таких очень давно.

Проблема лишь в том, что, когда наш романтик с застывшей улыбкой будет лежать на донецкой мостовой с пулей во лбу, в России будут кричать, что укры убили великого русского писателя.

Да нет, не писателя убьют, а конченого фашистюгу — агрессора, который не просто лезет к соседу, но еще и, улыбаясь, поэтический роман об этом хочет написать», — брызжет яростью Ганапольский на своей странице в соцсети.

Также журналист, имеющий сомнительные профессиональные заслуги, настаивает, что россияне должны объяснить известному писателю Прилепину, что «он не Лев Толстой».

«Слушайте, там, в России, может останОвите этого м***ка. Жалко же его. Объясните ему, что он м***чок, что война — не игрушка, а он не Толстой.

И хотя лужа крови на мостовой будет красиво оттенять его застывшую улыбку, ровно, как он хотел описать в своем романе, попробуйте объяснить ему, что „литературный спецназ” живет только в его е***нутой голове, а в жизни за такими кончеными романтиками ходит только пуля», — плюется ненавистью украинский «журналист».

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