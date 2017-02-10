Скандальная эстафета: о «холодной войне» в биатлоне (ФОТО, ВИДЕО)

Смешанная эстафета в первый день чемпионата мира стала одной из самых скандальных в истории биатлона.

После того, как француз Мартен Фуркад наехал на лыжи Александра Логинова, а затем сорвался, когда Логинов и Шипулин отказались пожать ему руку, и убежал с пьедестала, в адрес француза началась настоящая кибератака со стороны российских болельщиков.

В Instagram набирает популярность хештег «Фуркад ты свинья», а на страничке французского биатлониста пользователи оставили множество нелестных комментариев. Будет ли иметь эта история продолжение или спортсмены придут к мировой и ситуация успокоится?

В Австрии стартовал чемпионат мира по биатлону. Сборная России в первой гонке турнира выиграла бронзовую медаль. Это была смешанная эстафета. Но вчерашний день запомнился не только спортивным результатом. Все обсуждают конфликт между французом Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами. И у каждого участника конфликта своя правда.

Впервые за девять лет сборная России по биатлону выиграла медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира. Победу одержала сборная Германии, серебро — у французов, у нашего квартета — бронзовая награда. От немцев россияне отстали на три с половиной секунды, французам проиграли секунду. Шипулин проиграл Фуркаду на финише.

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Но широкая общественность, а не только спортивные болельщики, узнали о вчерашней эстафете не только и не столько благодаря бронзовой медали россиян. Противостояние Мартена Фуркада и Шипулина с Логиновым уже назвали дичью и беспределом.

Сначала на рубеже третьего и четвертого этапов Мартен Фуркад то ли нарочно, то ли случайно, сбил Александра Логинова — наступил сзади на лыжи. Фуркад известен своим негативным отношением к Логинову за то, что россиянин, которого ловили на допинге, после двухлетней диквалификации спокойно вернулся в биатлонную семью.

Уже после финиша Фуркад сказал, что сбил Логинова не нарочно. Но это было только началом истории. На финише эстафеты Шипулин и Фуркад вели почти контактную борьбу за второе место. И на въезде на стадион, уже перед самой финишной прямой, Фуркад, как показалось многим, подрезал Шипулина.

Формально правил француз не нарушал. Он был чуть впереди, и мог первым выбирать, в какой из финишных коридоров ему заходить. Кто-то назвал этот эпизод некрасивым и неэтичным со спортивной и человеческой точки зрения, но также этот эпизод можно расценивать как проявление тактической выучки со стороны Мартена Фуркада.

Ну а главный скандал произошел во время церемонии награждения. Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руку. Это важный момент. Наши ребята были настолько обижены на француза за эпизод на трассе и на финише, что именно они не подали французу руку.

Австрийские режиссеры трансляции этот момент не показали. Его видно с других камер. А когда россияне занимали место на пьедестале, Фуркад саркастически похлопал и в знак протеста хотел уйти с подиума. Очень быстро, правда, француза туда попросили вернуться.

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На пресс-конференции по итогам гонки на второй план даже отошла победа сборной Германии. Немцы сидели посередине стола — между французами и россиянами. Через весь стол Фуркад и Шипулин обменивались репликами.

Шипулин говорил, что если кто-то негативно относится хотя бы к одному члену сборной, это некрасиво по отношению ко всем остальным. Фуркад просил Шипулина конкретно объяснить, что он сделал не так.

Журналисты спрашивают о начале «холодной войны» в спорте. Мартен уверяет: войны нет. Но, судя по всему, есть противостояние. Лучшей рекламы и быть не могло.