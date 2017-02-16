Скандал: Волонтера «АТО» отказались обслуживать на украинском языке (ВИДЕО)
В Херсоне разразился очередной языковой скандал.
Известный волонтер «АТО» и капеллан Игорь Петренко пришел в отдел регистрации места жительства физических лиц горсовета, чтобы зарегистрировать жену и ребенка. Сотрудница исполкома при этом, по его словам, вела себя вызывающе, принципиально отказавшись сделать ксерокопии документов в кабинете.
Тогда Петренко потребовал, чтобы она, как госслужащий, общалась с ним на украинском языке. Но чиновница отказалась и прекратила прием. Петренко снял перепалку на видео и опубликовал в сети, а его группа поддержки устроила пикет под горсоветом.
Начальник отдела регистрации Светлана Беседина в свою очередь пояснила, что ее подчиненная отказалась общаться на украинском из-за неправильного поведения «волонтера», и его опоздания на прием.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487193113