Скандал: Волонтера «АТО» отказались обслуживать на украинском языке (ВИДЕО)

В Херсоне разразился очередной языковой скандал.

Известный волонтер «АТО» и капеллан Игорь Петренко пришел в отдел регистрации места жительства физических лиц горсовета, чтобы зарегистрировать жену и ребенка. Сотрудница исполкома при этом, по его словам, вела себя вызывающе, принципиально отказавшись сделать ксерокопии документов в кабинете.

Тогда Петренко потребовал, чтобы она, как госслужащий, общалась с ним на украинском языке. Но чиновница отказалась и прекратила прием. Петренко снял перепалку на видео и опубликовал в сети, а его группа поддержки устроила пикет под горсоветом.

Начальник отдела регистрации Светлана Беседина в свою очередь пояснила, что ее подчиненная отказалась общаться на украинском из-за неправильного поведения «волонтера», и его опоздания на прием.

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