Украина 

Скандал: Венгрия требует от Украины расследования инцидента с сорванным неонацистами флагом

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Скандал: Венгрия требует от Украины расследования инцидента с сорванным неонацистами флагом | Русская весна

Украина вновь оказалась виновницей международного скандала.

Венгрия требует от украинских властей проведения расследования в отношении неонацистов, сорвавших венгерский флаг с мэрии Берегово.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в хорошо функционирующей и европейской стране подобные события не допускаются.

«Преступники должны быть задержаны и привлечены к судебной ответственности как можно скорее», — сказал Сийярто.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 12 ноября в Берегово Закарпатской области боевики ВО «Свобода» сорвали со здания горсовета и пытались сжечь флаг Венгрии.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510596643

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