Скандал: Венгрия требует от Украины расследования инцидента с сорванным неонацистами флагом

Украина вновь оказалась виновницей международного скандала.

Венгрия требует от украинских властей проведения расследования в отношении неонацистов, сорвавших венгерский флаг с мэрии Берегово.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в хорошо функционирующей и европейской стране подобные события не допускаются.

«Преступники должны быть задержаны и привлечены к судебной ответственности как можно скорее», — сказал Сийярто.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 12 ноября в Берегово Закарпатской области боевики ВО «Свобода» сорвали со здания горсовета и пытались сжечь флаг Венгрии.

Читайте также: Командир ополчения Донбасса: всё начнётся ударом с Мариуполя