Скандал в Литве: учительницу хотят уволить из гимназии за гомофобию

Руководство гимназии в литовском городе Тельшяй проверяет сообщение о том, что во время урока религии детям была представлена «гомофобская информация» о якобы распространённых среди гомосексуалистов случаях насилия и каннибализма, сообщает BaltNews.lt.

Информация была почерпнута из Facebook, где одна из учениц гимназии поместила фотографии, которыми затем начали делиться многие известные в стране люди. «Садомазохизм: часть геев практикует пытки для сексуального увеселения. Насилие гомосексуалов: до 40% случаев насилия над несовершеннолетними (изнасилования детей) связаны с гомосексуализмом. Убийства и поедание частей тела: установлено, что почти все серийные убийцы, которые убивали, а затем съедали части тела жертвы, были геями», — такой текст можно разглядеть на фотографии, помещённой в сети. На одной из фотографий изображён советский символ «серп и молот» на фоне радуги и задание: «Что вы знаете о „Манифесте геев?“»

По словам директора гимназии Жидрунаса Жельниса, подобная информация могла быть предоставлена десятиклассникам на уроке религии учительницей Лоретой Раудите. В настоящее время администрация гимназии не может дозвониться до преподавателя, у которой сегодня нет уроков. Вместе с тем школьное руководство уже пообещало, что даст оценку тематическим планам уроков религии. «Да, сообщение получили из Facebook, другой информацией пока не располагаем. Конечно, мы не одобряем. Поэтому сначала надо выяснить весь контекст. Будем реагировать, советоваться с правлением, но сначала надо всё нормально выяснить. Пока же не могу дозвониться до учительницы. Не могу пока даже до мэра дойти, не могу нормально собрать информацию», — поделился директор школы обрушившимися на него трудностями.

Ранее, по его словам, на данного преподавателя религии никаких жалоб не поступало. «С трудом верится в произошедшее, этого не могло быть. Мы на каждом собрании подчёркиваем, что учитель обязан говорить только то, что должен, и больше ничего», — сказал Жельнис. В отличие от сомневающегося директора, представитель Литовской лиги геев Томас Витаутас Раскявичюс, не дожидаясь расследования, заявил журналистам, что этот случай показывает, что школьникам не предоставляется научно обоснованная информация о сообществе ЛГБТ. «Трудно представить, что на таком уроке чувствует гомосексуальный школьник. Надеемся на реакцию министерства образования и науки», — подытожил представитель ЛГБТ. По данным Службы контроля за равными возможностями, проверка данного случая уже начата.

Министр образования Юргита Петраускене заявила, что учительница, которая распространяет на уроках материалы, дискриминирующие гомосексуальных лиц, не может продолжать работать в школе. «Ответственность, прежде всего, должно взять руководство учебного заведения, его сообщество, школьный совет и самоуправление. Насколько я могу судить из сообщений прессы, именно так и происходит. Не думаю, что учительница, пользующаяся подобным материалом на уроке, может продолжать свою работу в школе. Досадно, что на уроке использовалась любительская информация, не подтверждённая научными исследованиями, а не школьная программа», — возмущается Петраускене.