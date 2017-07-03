Скандал: Русский певец во Львове заявил, что Крым — это Россия (ВИДЕО)

Российский певец Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest, проходившего во Львове, напомнил, что Крым — это российская территория. Заявление он сделал в интервью для украинского телеканала «1+1».

Корреспондент напомнила артисту, что он выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами, и предположила, что СБУ про это, видимо, еще не знает. После этого она спросила, считает ли певец Крым российским.

«По факту это российская территория», — ответил Фомин. Он подчеркнул, что музыка не имеет границ.

«Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает», — добавил певец.

Он также назвал себя «голубем мира» и призвал не запрещать музыку.

СБУ регулярно не пускает российских артистов на Украину из-за посещения Крыма. Деятелей культуры и искусства также вносят в базу скандального ресурса «Миротворец», где ранее опубликовали личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и граждан, которых на сайте называют «изменниками родины». В «черный список» уже попали Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха и многие другие.

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