Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО)
Скандальное движение FEMEN не обошлось без провокаций в день выборов президента Франции.
Участницы собрались у избирательного участка в городке Энен-Бомон на севере Франции, где голосовала глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Активистки, как обычно — полуобнаженные, надели маски президентов США, России и Сирии, а также отца Ле Пен и бывшего лидера Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.
Своим выступлением девушки хотели раскритиковать ценности, которые отстаивает Марин Ле Пен. Они задержаны полицией.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492950588