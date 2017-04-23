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Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО)

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Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Скандальное движение FEMEN не обошлось без провокаций в день выборов президента Франции. 

Участницы собрались у избирательного участка в городке Энен-Бомон на севере Франции, где голосовала глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Активистки, как обычно — полуобнаженные, надели маски президентов США, России и Сирии, а также отца Ле Пен и бывшего лидера Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

Своим выступлением девушки хотели раскритиковать ценности, которые отстаивает Марин Ле Пен. Они задержаны полицией.

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Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492950588

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