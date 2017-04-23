Скандал на выборах во Франции: полуголых «Путина» и «Трампа» скрутила полиция (ФОТО, ВИДЕО)

Скандальное движение FEMEN не обошлось без провокаций в день выборов президента Франции.

Участницы собрались у избирательного участка в городке Энен-Бомон на севере Франции, где голосовала глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Активистки, как обычно — полуобнаженные, надели маски президентов США, России и Сирии, а также отца Ле Пен и бывшего лидера Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

Своим выступлением девушки хотели раскритиковать ценности, которые отстаивает Марин Ле Пен. Они задержаны полицией.

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