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Скандал: На Украине резко ответили главе правящей партии Польши из-за «культа Бандеры»

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Скандал: На Украине резко ответили главе правящей партии Польши из-за «культа Бандеры» | Русская весна

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подверг резкой критике слова главы правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского о культе Степана Бандеры.

«Заявление о том, что украинцы хуже немцев, лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории. И, к сожалению, это человек, который собственное искаженное представление об истории своего народа пытается навязывать другим, всему обществу», — сказал он.

Такие высказывания польского политика, по мнению Вятровича, свидетельствуют о его пренебрежении к Украине.

«Сейчас мы видим, что украинскую историю пытаются использовать на внутриполитическом польском рынке. Это абсолютно не оправдывает таких высокопоставленных политиков, как Ярослав Качиньский, а наоборот, свидетельствует о его пренебрежении к Украине», — подчеркнул он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486408777

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