Скандал на чемпионате мира по биатлону: француз помешал россиянам передать эстафету (ВИДЕО)

Российский биатлонист Александр Логинов упал после столкновения с французом Мартеном Фуркадом на чемпионате мира по биатлону.

Логинов передал эстафету Антону Шипулину и уже не участвовал в гонке, когда его обогнал Фуркад.

Француз получил эстафету на секунду позже Шипулина. Фуркад наступил на лыжу Логинова, и тот упал. Затем в финишном створе Фуркад не позволил Антону Шипулину себя обогнать, перекрыв коридор.

Ранее Фуркад, комментируя в соцсети двухлетнюю дисквалификацию Логинова, назвал ее «одним из его лучших трофеев». Позже комментарий был удален, Федерация биатлона Франции извинилась за своего спортсмена перед Россией и лично Логиновым.

После инцидента на трассе Антон Шипулин заявил, что потерял к Фуркаду уважение, сообщает ТАСС. Шипулин отметил, что ценит спортивные качества француза, но не уважает его неспортивное поведение.

«Если ты считаешь себя сильным спортсменом, надо разбираться на трассе честно, а не закрывать коридоры», — отметил российский биатлонист, добавив, что, хотя правила этого не запрещают, он бы сам так не поступил.

В смешанной эстафете в четверг сборная России заняла третье место, первыми стали немцы, вторыми — французы. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене и продлятся до 19 февраля.

Читайте также: Драка на льду: американский хоккеист напал на россиянина (ВИДЕО)

Во время награждения российской сборной Фуркад ушел с пьедестала во время награждения нашей сборной.