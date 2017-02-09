Скандал на чемпионате мира по биатлону: француз помешал россиянам передать эстафету (ВИДЕО)
Российский биатлонист Александр Логинов упал после столкновения с французом Мартеном Фуркадом на чемпионате мира по биатлону.
Логинов передал эстафету Антону Шипулину и уже не участвовал в гонке, когда его обогнал Фуркад.
Француз получил эстафету на секунду позже Шипулина. Фуркад наступил на лыжу Логинова, и тот упал. Затем в финишном створе Фуркад не позволил Антону Шипулину себя обогнать, перекрыв коридор.
Ранее Фуркад, комментируя в соцсети двухлетнюю дисквалификацию Логинова, назвал ее «одним из его лучших трофеев». Позже комментарий был удален, Федерация биатлона Франции извинилась за своего спортсмена перед Россией и лично Логиновым.
После инцидента на трассе Антон Шипулин заявил, что потерял к Фуркаду уважение, сообщает ТАСС. Шипулин отметил, что ценит спортивные качества француза, но не уважает его неспортивное поведение.
«Если ты считаешь себя сильным спортсменом, надо разбираться на трассе честно, а не закрывать коридоры», — отметил российский биатлонист, добавив, что, хотя правила этого не запрещают, он бы сам так не поступил.
В смешанной эстафете в четверг сборная России заняла третье место, первыми стали немцы, вторыми — французы. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене и продлятся до 19 февраля.
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Во время награждения российской сборной Фуркад ушел с пьедестала во время награждения нашей сборной.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486661417