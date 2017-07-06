Скандал? МИД Украины вызвал посла Польши, из-за высказываний Ващиковского о Бандере

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что из-за высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о вопросе Степана Бандеры и «проблеме правых меньшин», в ведомство был приглашен посол Польши в Украине Ян Пекло. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«5 июля 2017 года Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями Министра иностранных дел Республики Польша Витольда Ващиковского относительно Украины в интервью для еженедельника „W sieci“ 03.07.2017 г.», — говорится в сообщении.

В ходе встречи польскому дипломату было отмечено, что на Украине «с разочарованием восприняли недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши относительно нашего государства на фоне продолжающегося активного диалога на высоком уровне».

«Украинская сторона убеждена, что совместными усилиями, в том числе с дружественной Польшей, мы должны строить общее европейское будущее, а не ставить друг другу условия. Для Украины европейский выбор — это не только внешняя политика, но и ежедневная кровопролитная борьба и кропотливый упорный труд», — отмечается в сообщении МИД.

Кроме того, МИД подчеркнул необходимость более сдержанного подхода польского политикума к трагическим и спорным страницам совместного исторического прошлого.

Как сообщала «Русская Весна», Ващиковский заявил, что «с Бандерой Украина в Европу не войдёт».

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