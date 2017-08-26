Скандал: Глава МИД Германии поздравил украинцев в нацистских традициях

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль оказался в центре скандала из-за поздравления ко Дню независимости Украины, передает телеканал «Россия 24».

Дело в том, что закончил он его лозунгом «Слава Украине!» — видимо, забыл, что этот выкрик в сочетании с поднятой вверх правой рукой использовали во время Второй мировой войны боевики организаций ОУН и УПА*. Они воевали на стороне нацистов — и приветствие, соответственно, скопировали с нацистского.

Поздравление Зигмара Габриэля было размещено на официальной странице МИД ФРГ в «Твиттере».

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*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация