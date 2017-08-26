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Скандал: Глава МИД Германии поздравил украинцев в нацистских традициях

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Скандал: Глава МИД Германии поздравил украинцев в нацистских традициях | Русская весна

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль оказался в центре скандала из-за поздравления ко Дню независимости Украины, передает телеканал «Россия 24».

Дело в том, что закончил он его лозунгом «Слава Украине!» — видимо, забыл, что этот выкрик в сочетании с поднятой вверх правой рукой использовали во время Второй мировой войны боевики организаций ОУН и УПА*. Они воевали на стороне нацистов — и приветствие, соответственно, скопировали с нацистского.

Поздравление Зигмара Габриэля было размещено на официальной странице МИД ФРГ в «Твиттере».

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Скандал: Глава МИД Германии поздравил украинцев в нацистских традициях | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1503778172

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One thought on “Скандал: Глава МИД Германии поздравил украинцев в нацистских традициях

  • 27.08.2017 at 01:45
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    * «Мин. ин. дел Германии Зиг-хайль-мар Габриэль…»
    А, ведь, он — «сосссал-демократ» !!!!!!!!!

    Его предшественник, тоже «сосссал-демократ», — Франк-Вальтер Штайнмайер.
    Именно он подписал 21 февр. 2014 г. в Киеве «Мюнхенский сговор»
    и вместе с французиком дрыснул в ту же ночь,
    оставив проФФэсора Януковича на растерзание бандеровцам…
    После этого он стал Доллар-Парабэллум Швайнмайер.
    Франк-Вальтер Штайнмайер — ныне Бундеспрезидент ФРГ —
    так сказать, за заслуги перед неонациками пошёл на повышение…

    Теперь ещё один «сосссал-демократ» — Мартин Швульц, —
    хочет пробиться в Канцлеры Германии…

    Если станет, то с каким душком будет Демократия в ФРГ ???
    Точнее, какого цвета ?.. В Германии партии и коалиции обозначаются цветами радуги.

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