Скандал: Глава МИД Германии поздравил украинцев в нацистских традициях
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль оказался в центре скандала из-за поздравления ко Дню независимости Украины, передает телеканал «Россия 24».
Дело в том, что закончил он его лозунгом «Слава Украине!» — видимо, забыл, что этот выкрик в сочетании с поднятой вверх правой рукой использовали во время Второй мировой войны боевики организаций ОУН и УПА*. Они воевали на стороне нацистов — и приветствие, соответственно, скопировали с нацистского.
Поздравление Зигмара Габриэля было размещено на официальной странице МИД ФРГ в «Твиттере».
Читайте также: Порошенко унизил своих военных перед парадом ко «Дню независимости» (ВИДЕО)
*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация
По материалам: http://rusvesna.su/news/1503778172
One thought on “Скандал: Глава МИД Германии поздравил украинцев в нацистских традициях”
* «Мин. ин. дел Германии Зиг-хайль-мар Габриэль…»
А, ведь, он — «сосссал-демократ» !!!!!!!!!
Его предшественник, тоже «сосссал-демократ», — Франк-Вальтер Штайнмайер.
Именно он подписал 21 февр. 2014 г. в Киеве «Мюнхенский сговор»
и вместе с французиком дрыснул в ту же ночь,
оставив проФФэсора Януковича на растерзание бандеровцам…
После этого он стал Доллар-Парабэллум Швайнмайер.
Франк-Вальтер Штайнмайер — ныне Бундеспрезидент ФРГ —
так сказать, за заслуги перед неонациками пошёл на повышение…
Теперь ещё один «сосссал-демократ» — Мартин Швульц, —
хочет пробиться в Канцлеры Германии…
Если станет, то с каким душком будет Демократия в ФРГ ???
Точнее, какого цвета ?.. В Германии партии и коалиции обозначаются цветами радуги.