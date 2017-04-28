Скандал: Более 10 украинских футболистов дисквалифицированы за договорные игры
Контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Украины (ФФУ) завершил рассмотрение дела по заявлению Комитета по этике и честной игре относительно материалов проверки в отношении 14 бывших футболистов харьковского клуба «Металлист», сообщает официальный сайт Федерации.
Согласно сообщению ФФУ, к игрокам применены следующие санкции:
Евгению Малыку запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года безусловно и пожизненно условно;
Руслану Ковтку — сроком на один год;
Никите Малиновскому — сроком на один год и один год условно;
Дмитрию Скаржинскому — сроком на три года и пожизненно условно;
Максиму Аверьянову и Денису Ткаченко — сроком на один год безусловно и два года условно;
Богдану Бойчуку — сроком на один год безусловно и один год условно;
Александру Медведеву — сроком на три года безусловно и пожизненно условно;
Никите Безклубюку и Даниилу Ключке — сроком на один год безусловно и два года условно;
Ремзи Рамазанову — сроком на один год безусловно и один год условно;
Даниилу Соломахе — сроком на один год безусловно и один год условно;
Денису Дьякову и Сергею Сизому — сроком на шесть месяцев безусловно и один год условно.
Для всех футболистов также установлен испытательный срок в два года, в течение которого они должны доказать личным поведением свое исправление.
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Напомним, в прошлом году футбольные клубы «Говерла» (Ужгород) и «Металлист» (Харьков) были исключены из украинской Премьер-лиги.
В чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов «Металлист» занял десятое место, но из-за огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом клуб не прошел аттестацию для участия в чемпионате Украины сезона 2016/17, потерял профессиональный статус. После распада «Металлиста» в Харькове были созданы два клуба.
С июля 2016 года команда под названием СК «Металлист», созданная владельцем «Металлиста» Сергеем Курченко, играет в чемпионате Харьковской области. В августе 2016 года новый клуб под названием «Металлист 1925» начал выступать в украинской любительской футбольной лиге.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493383949