Скандал: Более 10 украинских футболистов дисквалифицированы за договорные игры

Контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Украины (ФФУ) завершил рассмотрение дела по заявлению Комитета по этике и честной игре относительно материалов проверки в отношении 14 бывших футболистов харьковского клуба «Металлист», сообщает официальный сайт Федерации.

Согласно сообщению ФФУ, к игрокам применены следующие санкции:

Евгению Малыку запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года безусловно и пожизненно условно;

Руслану Ковтку — сроком на один год;

Никите Малиновскому — сроком на один год и один год условно;

Дмитрию Скаржинскому — сроком на три года и пожизненно условно;

Максиму Аверьянову и Денису Ткаченко — сроком на один год безусловно и два года условно;

Богдану Бойчуку — сроком на один год безусловно и один год условно;

Александру Медведеву — сроком на три года безусловно и пожизненно условно;

Никите Безклубюку и Даниилу Ключке — сроком на один год безусловно и два года условно;

Ремзи Рамазанову — сроком на один год безусловно и один год условно;

Даниилу Соломахе — сроком на один год безусловно и один год условно;

Денису Дьякову и Сергею Сизому — сроком на шесть месяцев безусловно и один год условно.

Для всех футболистов также установлен испытательный срок в два года, в течение которого они должны доказать личным поведением свое исправление.

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Напомним, в прошлом году футбольные клубы «Говерла» (Ужгород) и «Металлист» (Харьков) были исключены из украинской Премьер-лиги.

В чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов «Металлист» занял десятое место, но из-за огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом клуб не прошел аттестацию для участия в чемпионате Украины сезона 2016/17, потерял профессиональный статус. После распада «Металлиста» в Харькове были созданы два клуба.

С июля 2016 года команда под названием СК «Металлист», созданная владельцем «Металлиста» Сергеем Курченко, играет в чемпионате Харьковской области. В августе 2016 года новый клуб под названием «Металлист 1925» начал выступать в украинской любительской футбольной лиге.

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