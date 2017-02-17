СК России возбудил новые дела против украинских военных на Донбассе

Следственный комитет России (СКР) установил ранее неизвестные факты обстрелов гражданского населения в Донбассе украинскими силовиками, назвав имена командиров, ответственных за ранения местных жителей.

Речь идет об обстрелах, осуществленных с ноября 2016 года по январь 2017 года. Причастными к ним названы командир 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ полковник Алексей Шандар, заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский. В результате проводимых ими обстрелов четыре мирных жителя, в том числе два ребенка, были ранены. Кроме того, разрушены и повреждены более 70 жилых домов.

Кроме того, с 7 по 15 февраля велись прицельные обстрелы из тяжелых видов вооружения по Донецку и Докучаевску, а также Новоазовскому району Донецкой области. К обстрелам был вновь причастен подполковник ВСУ Александр Самарский. Погиб один мирный житель, было разрушено более 14 жилых домов. В отношении Самарского и Шандара возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Как сообщало EADaily, СКР регулярно возбуждает уголовные дела по фактам обстрела мирного населения Донбасса украинскими силовиками. Так, 7 февраля сообщалось о возбуждении дела по факту обстрелов территории ДНР 4−6 февраля. О какой-либо понесенной ответственности упомянутых в списках СКР лиц до настоящего времени неизвестно.